Salzburg wird wieder zur Bühne für Tanz, das Festival präsentiert hochkarätige Choreographien aus dem In- und Ausland. Die Sommerszene (8. bis 25. Juni) lädt zum Flanieren und Verweilen unter freiem Himmel ein, denn dort lässt sich Kultur derzeit entspannt und ungezwungen erleben.

Das theaternyx* lädt zu einem Spaziergang in eine mögliche Zukunft Salzburgs ein. Via Kopfhörer geleitet erleben die Besucherinnen und Besucher die Stadt im Jahr 2050, in der sich Gestaltungsräume für ein nachhaltiges und gerechtes Leben öffnen (über.morgen SALZBURG, Dr.-Hans-Lechner-Park, 12. bis 25. Juni).

Gemeinsam mit 15 tanzwütigen Salzburgerinnen und Salzburgern springt das Kollektiv salon emmer zu pulsierenden Beats über den Bahnhofsvorplatz und entfesselt die ursprüngliche Energie dieser Bewegungsform, die wie ein Funke auf die Zuschauer/-innen überspringt (JUMP!, Bahnhofsvorplatz, 23. und 24. Juni).



Die Salzburger BODHI PROJECT Dance Company präsentiert zum einen mit "Tonky Lonky" ihre neueste Produktion. Das Stück von Reut Shemesh verwandelt Texte der israelischen Dichter/innen Lea Goldberg und Hanoch Levin in rhythmische Muster und Bewegungen. Zum anderen steht "Chorus Line" auf dem Programm, in dem die Ungarin Adrienn Hód die ausdauernde Athletik einer Marschkapelle mit der Sensibilität von Frédéric Chopins Nocturnes verbindet (SZENE, 20. & 21. Juni, 20 Uhr)

Die Choreographin und Tänzerin Mette Ingvartsen und der Drummer Will Guthrie stehen in ihrem Schlagzeug-Tanz-Duett zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Das Stück "All Around" manifestiert sich dabei in einer Verschmelzung der Formen als Fusion von Konzert und Tanz (Dietrichsruh Residenz, 18. & 19. Juni, 19.30 Uhr).

Und last but not least wird die Galerie FÜNFZIGZWANZIG bei der Sommerszene zum Schauplatz für Philipp Gehmachers jüngste Bewegungsstudie The Slowest Urgency. Sein Gruppenstück zelebriert Distanz und Langsamkeit und huldigt einer schönen und sanften Melancholie (Galerie FÜNFZIGZWANZIG, 24. & 25. Juni, ab 17 Uhr).

