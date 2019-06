Während des Sommerszene-Festivals von 17. bis 29. Juni erwarten uns im Theater der SZENE fulminanter Tanz und furioses Schauspiel, legendäre Kompanien und hochgehandelte Lokalmatadore, humorvolle Performances und eindrucksvolle Choreographien.

Eröffnet wird das Festival vom Belgier Jan Martens mit der Choreographie "RULE OF THREE", einem virtuosen Mix aus Bewegung, Live-Sound und Licht. Als unbändige Bewegungs- und Musikmeditation erforscht das Stück die Widersprüche, denen wir in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind.

Einem revolutionären Umschwung in unserer Zivilisationsgeschichte ist der Salzburger Regisseur Hubert Lepka auf der Spur. In "HERDE und STALL" untersucht er die Dimension der menschlichen Sesshaftwerdung und bringt dafür Menschen und Tiere auf die Bühne.

Der Pole Cezary Tomaszewski inszeniert mit "Cezary Goes to War" eine groteske musikalische Revue über Xenophobie, Chauvinismus und prahlerische Kriegsrhetorik. In seinem Heimatland wurde die Aufführung als DAS Theaterereignis der letzten Saison gehandelt.

Kein Entrinnen für die Performer_innen gibt es beim neuesten Geniestreich der britischen Kultgruppe Forced Entertainment. In "Out Of Order" kämpfen sechs traurige Clowns mit sich und der Welt und inszenieren ein grandios chaotisches Treiben, das zu einem existentialistischen Endspiel wird.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten im Vorverkauf für alle Festivalvorstellungen 20% Ermäßigung auf den Normalpreis.

Infos & Kartenbestellungen:

Infos & Tickets: Szene-Kartenbüro

Anton-Neumayr-Platz 2

Tel: +43 662 / 843448-17

www.szene-salzburg.net

Quelle: SN