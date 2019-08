Das kleine theater in Salzburg-Schallmoos begeistert im August mit einem vielfältigen Programm.

Die Komödie "Trennung für Feiglinge" kommt erstmals nach Salzburg (Regie: Caroline Richards). Paul will sich von Sophie trennen. Dafür engagiert er seinen Freund Martin, der bei den beiden einzieht und Sophie so lange bearbeiten soll, bis sie geht. Doch das geht schief!

Das faszinierende Theaterstück "Konstellationen" mit Judith Brandstätter und Wolfgang Kandler stellt die Frage, was gewesen wäre, wenn man in gewissen Situationen eine andere Entscheidung getroffen hätte. Weiters am Programm stehen "Glück - le bonheur", der Theaterhit aus Frankreich mit Anita Köchl und Richard Saringer, "Die goldene Axt" von Ben Pascal mit dem genialen Gerhard Greiner als maskulinistischem Holzhans sowie der Komödienspaß "Liiiebe! Versuch's doch mal mit meiner Frau!"

Für kabarettistische Highlights sorgen Chris Lohner mit Anekdoten aus ihrem Leben, Elli Bauer mit "Stoffsackerlspruch", Kaufmann und Herberstein ("BeziehungsWeise"), Christine Teichmann ("Vordenkliches und Nachwitziges"), Fritz Egger und Johannes Pillinger mit "Schmähstaat", Peter Shub ("Für Garderobe keine Haftung"), Markus Koschuh mit einem Best-of sowie Peter Blaikner mit seinen Kabaretthits "Wos sogga?". Und Frau Franzi präsentiert sich als heimliche Muse des großen Komponisten Joseph Haydn ("A Haydn-Oawad"). Viel Vergnügen!

Programmhighlights im August:

• "Stoffsackerlspruch": 9. August

• "Glück - le bonheur": 10. und 16. August

• "Chris Lohner": 11. August

• "Trennung für Feiglinge": 13. und 18. August

• "A Haydn-Oawad": 14. August

• "Konstellationen": 15. August, 1. September

• "Wos sogga?": 17. August

• "Kaufmann und Herberstein": 21. August

• "Die goldene Axt": 22. und 25. August

• "Christine Teichmann": 23. August

• "Schmähstaat": 24. August

• "Liiiebe!": 28. August

• "Peter Shub": 29. August

• "Markus Koschuh": 31. August

Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Trennung für Feiglinge" am Sonntag, 18. August, um 20 Uhr.

Infos & Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstraße 50

Tel.: +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at



