"Tradition trifft auf Moderne" lautet das Motto, wenn Lorenz Widauer mit seinen Jungs musiziert.

Voller Kreativität und Spiellaune verbindet das junge Quartett spritzige Eigenkompositionen mit Musik aus den Bereichen Pop, Jazz, klassischer Kammermusik sowie Improvisationen zu einem lässigen Crossover. Dieses Konzert ist zweimal zu erleben: Am 13. Mai um 18.30 Uhr als after work-Konzert in der Villa Vicina in lockerer Atmosphäre mit Barbetrieb und am 15. Mai um 11 Uhr als Frühstückskonzert auf Schloss Mattsee mit kulinarischer Begleitung.

Mozart pur kredenzt das Javus Quartett am Donnerstag, 26. Mai um 19.30 Uhr in der einzigartigen historischen Atmosphäre im Tanzmeistersaal im Mozart-Wohnhaus. Das junge Streichquartett zelebriert das 250. Jubiläum von Mozarts unterhaltsamen Divertimenti KV 136 und 138.

Termine:

13. Mai 2022 um 18.30 Uhr, Villa Vicina

15. Mai 2022 um 11.00 Uhr, Schloss Mattsee

26. Mai 2022 um 19.30 Uhr, Mozart Wohnhaus

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - nach Verfügbarkeit - im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg.

Kontakt und weitere Informationen:

Stiftung Mozarteum Salzburg

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Mo.-Fr.: 10. bis 13.00 Uhr

Tel.: +43 662 / 87 31 54

Tickets@Mozarteum.at

www.mozarteum.at

