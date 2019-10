Als Thomas Stipsits mit dem Kabarett begann, hatte er noch keinen Führerschein. Mittlerweile hat er das Triple geschafft: Frau, Kind und Bausparvertrag. Erleben Sie den Kabarettisten live am 21. November in Zell am See!

SN/pertramer.at Thomas Stipsits – „Stinatzer Delikatessen“ (das neue Programm!)