Spektakuläres Bühnenfeuerwerk mit La Fura dels Baus: "Thamos, König in Ägypten" bei der Mozartwoche 2019

Die furiose katalanische Theatergruppe La Fura dels Baus inszeniert erstmals Mozart in Salzburg! "Thamos, König in Ägypten" KV 345 gehört mit seinen großartigen Chorpassagen zu den schönsten Werken, die Mozart komponiert hat. "Mich interessiert an Thamos der Optimismus Mozarts, er glaubt daran, dass sich der Mensch entwickelt. Die französische Revolution lag um 1773 praktisch in der Luft, als der erst 17-Jährige die Bühnenmusik zu diesem Theaterstück schrieb. Mozart ist für mich ein Mann der Aufklärung", erklärt La Fura dels Baus-Mastermind Carlus Padrissa.

La Fura dels Baus sind Garanten für aufregende Theatererlebnisse und werden mit Tanz, spektakulärer Luftakrobatik, Licht- und Lasershow dafür sorgen, dass es in der Felsenreitschule alles andere als spröde oder abstrakt zugeht. "In unserem Thamos werden wir so tun, als lebten wir 3000 Jahre v. Chr. in Heliopolis, aber mit der heutigen Technologie. Mit dem Laser werden wir eine unterirdische Pyramide simulieren, so dass die Zuschauer das Gefühl haben, sie seien im Inneren der Erde. Die Felsenreitschule ist der ideale Raum für meine Inszenierung. Der Felsen wird das Innere der Pyramide darstellen", verrät Carlus Padrissa.

Auf der Bühne dieser Produktion steht mit der Camerata Salzburg unter der Leitung von Alondra de la Parra, dem Bass René Pape, dem Tenor Nutthaporn Thammathi, der Sopranistin Fatma Said sowie dem Bachchor Salzburg ein hochkarätiges Künstlerteam.

"Thamos, König in Ägypten" ist am 24. Jänner, am 28. Jänner und am 1. Februar 2019 in der Felsenreitschule zu erleben.

SN Card-Inhaber erhalten beim Kauf von 2 Karten 20 % Ermäßigung (für ein limitiertes Kontingent) in den Kategorien 1 und 2 im Vorverkauf für die Aufführung am 28. Jänner 2019 um 20 Uhr. Infos & Kartenbestellungen: Kartenbüro der Stiftung, Mozarteum Salzburg, Mozart-Wohnhaus, Theatergasse 2, 5020 Salzburg, Mo.-Fr.: 10-15 Uhr, Tel.: +43 662 / 87 31 54, TICKETS@MOZARTEUM.AT, WWW.MOZARTEUM.AT

