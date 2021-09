Die Hommage an den legendären Entertainer gastiert am Samstag, dem 18. Dezember 2021, im Haus für Mozart in Salzburg. Jetzt Tickets zum Vorteilspreis sichern!

Frank Sinatra, einer der größten Entertainer der Welt, ist bis heute unvergessen: Seine Songs wie "My Way", "Strangers In The Night" oder "New York, New York" bescherten ihm Weltruhm. Bis heute gilt er als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Musikgeschäft des 20. Jahrhunderts. Sinatra liefert mit seinem turbulenten Leben und seiner unvergleichlichen Karriere den perfekten Stoff für eine mitreißende Inszenierung. Grund genug, um das Leben und Wirken Sinatras in einer einzigartigen Show nachzuerzählen. Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier That's Life - Die Sinatra-Story

Samstag, 18. Dezember 2021

Uhrzeit: 20.00 Uhr

Ort: Haus für Mozart (Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg) SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Karten bei allen öticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken und online hier erhältlich.

