Songs wie "My Way" und "Strangers In The Night" bescheren dem Musiker bis heute Weltruhm. Am 27. Februar 2020 gastiert das Musical "That´s Life" im Salzburger Festspielhaus.

"That's Life - Das Sinatra-Musical" von Erfolgsproduzent Oliver Forster zeigt in beeindruckenden Bildern Sinatras unvergleichliche Karriere, thematisiert aber auch die Schattenseiten seines Lebens.

Frank Sinatra war ein Mann, auf den alle denkbaren Superlative der populären Musik Anwendung fanden. Im Laufe seiner Karriere gelang es ihm, einen unverkennbaren Stil zu bewahren und trotz gegenläufiger Trends immer an der Spitze des kommerziellen Erfolgs zu bleiben. So wurde er zu einem der wichtigsten Charaktere im amerikanischen und internationalen Musikgeschäft. Mit über 1.800 Songaufnahmen, 60 Filmrollen, neun Grammys und einem Oscar sprengte er bis dato alle Rekorde der Unterhaltungsbranche.

"Der Sinatra-Way"

Das Vorbild aller Entertainer wurde als Sohn italo-amerikanischer Eltern am 12. Dezember 1915 unter dem Namen Francis Albert Sinatra in Hoboken, New Jersey, geboren.

Im Frühjahr 1942 nahm Sinatra seine Solokarriere in Angriff und schon nach wenigen Monaten lagen ihm die Amerikaner zu Füßen. Er erhielt den Spitznahmen "Frankie Boy" und seine Fans schwärmten, seine Stimme sei so amerikanisch wie ihre Hymne, weshalb er den Beinahmen "The Voice" erhielt. Jeder Song, den der Musiker interpretierte, wurde zum Evergreen, darunter Hymnen wie "New York, New York", und das legendäre "My Way". Nun kehrt Sinatra durch seine Musik auf die Bühne zurück: eine einmalige Gelegenheit unvergessenen Sinatra-Songs zu live zu erleben bietet sich im Februar 2020 auch in Salzburg.

Termin: Donnerstag, 27. Februar 2020, 20 Uhr, Festspielhaus Salzburg.

