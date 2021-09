Die Salzburger Kulturtage (26. September bis 19. Oktober) setzen auf ungewöhnliche musikalische Formate und Programme. Mit "The Erlkings" treffen am Mittwoch, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr das Genre Singer-Songwriter und die Kunst-Lieder Schuberts in der SZENE Salzburg aufeinander.

SN/julia wesely „The Erlkings“ in der SZENE mit ganz neuem Zugang zu Schubert.

Brillant und überraschend präsentieren sich die ins Englische und in einer modernen Tonsprache mit Gitarre, Cello, Tuba und Schlagzeug übersetzen Werke in einer berührenden Intimität. Die Musik von "The Erlkings" bildet eine charmante Brücke zwischen dem heute so beliebten Singer Songwriter Genre und den großen Liedkomponisten der Vergangenheit. The Erlkings

Mittwoch, 6. Oktober 2021

19.30 Uhr

Szene Salzburg

SN-Card-Inhaber inklusive Begleitpersonen erhalten 20% Rabatt auf die Eintrittskarten (Kategorie 1).

Salzburger Kulturvereinigung

Kartenbüro: Mo - Fr: 09.00 - 16.00 Uhr

Waagplatz 1a (Trakl-Haus), 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 845 346

www.kulturvereinigung.com

