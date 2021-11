Die brandneue Schau zu Ehren der Graffiti- und Kunst-Ikone Banksy! Vom 19. November 2021 bis zum 20. März 2022 ist der Publikumserfolg in der Lösehalle der Tabakfabrik Linz zu sehen - und verspricht ein echter Blockbuster zu werden!

Er ist weltberühmt und dennoch ein Mysterium - Banksy, der in Bristol geborene und bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler, der dafür bekannt ist, die Grenzen des Kunstmarktes in Frage zu stellen und der mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore sorgt. Nach Stationen in Deutschland kommt "The Mystery of Banksy - A Genius Mind" auch erstmals nach Österreich.

Die Ausstellung zeigt dabei eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 100 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas wurden eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Erwachsenen- und Familientickets - gültig für einen Ausstellungsbesuch im Zeitraum: 19. November bis 13. Dezember 2021.

