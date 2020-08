Das kleine theater in Salzburg startet am 8. August mit "Holzers Peepshow" in die neue Saison. Die 21-jährige Magdalena Köchl wird erstmals mit ihren Eltern Edi Jäger und Anita Köchl auf der Bühne stehen. Und auch sonst steht im kleinen theater heuer viel schwarzer Humor auf dem Programm.

Die neue Spielzeit des kleinen theaters beginnt am 8. August mit der Komödie "Holzers Peepshow". Anita Köchl, Magdalena Köchl, Edi Jäger und Klaus Eibensteiner spielen in diesem Volksstück voll Situationskomik, Lachen und bitterer Wahrheiten. Die Familie Holzer will mit Touristen Geschäfte machen und zeigt ihnen die vermeintlich heile Welt der Landbewohner als lebendes Folkloremuseum. In der Komödie "Eiscreme" mit Daniela Enzi und Anita Köchl treffen sich Mutter und Tochter über einen Zeitraum von 60 Jahren in derselben Eisdiele und tauschen ihre Lebensgeschichten aus. Kabarettistische Highlights bringen Fritz Egger und Johannes Pillinger ("Schmähstaat Spezial") sowie Ingo Vogel mit der satirischen Sicht der Welt aus seiner "Vogelperspektive". Das Kultkabarett Baumann-Blaikner-Messner präsentiert sein Kabarettprogramm "Flotter Dreier" mit gewohnt treffsicherem Schmäh und mit viel Musik. Wir wünschen unserem Publikum einen schönen Start in die neue Saison! Programmhighlights:

• "Holzers Peepshow": 8., 9., 12., 13., 15., 20., 26. August und 2., 3., 4 September

• "Eiscreme": 21. August, 12. September

• "Vogelperspektive": 28. August

• "Schmähstaat Spezial": 29. August

• "Flotter Dreier": 9. September Beginn jeweils um 19.30 Uhr. SN-Card-Vorteil:

SN-Card Inhaber erhalten für die Vorstellung von "Holzers Peepshow" am Mittwoch, 2. September 2020 um 19.30 Uhr im kleinen theater 20 Prozent Rabatt. Infos & Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel.: +43 662 / 872154

E-Mail: office@kleinestheater.at

www.kleinestheater.at

