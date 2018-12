"Alice im Wunderland" ist eine aufregende Reise in eine Welt voll Phantasie und Abenteuer, eine Welt in die einzutauchen jeder die Möglichkeit haben sollte - zu sehen im Schauspielhaus Salzburg.

Nichts langweilt Alice mehr, als Hausaufgaben machen und Zimmer aufräumen. Da hoppelt ein Kaninchen mit Taschenuhr vorbei, neugierig folgt ihm das Mädchen- in eine Welt, die völlig anders ist als unsere. Im Wunderland findet Alice Getränke, die schrumpfen oder wachsen lassen, sie begegnet einer griesgrämigen Raupe und der Grinsekatze, trinkt Tee mit dem Hutmacher und dem Märzhasen und legt sich sogar mit der berüchtigten Herzkönigin an. Doch ist so ein Leben voller Abenteuer auf Dauer das Richtige? Intendant Robert Pienz und die Studierenden der Schauspielschule zeigen, dass der Phantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Quelle: SN