Der März im kleinen theater in Salzburg-Schallmoos - für jeden ist etwas dabei! Sichern Sie sich 20% Rabatt auf ausgewählte Veranstaltunghighlights!

Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Tages mit einem Heiligenschein am Kopf auf und müssen sündigen, um ihn wieder los zu werden. Das passiert Leonhard Plitz in der himmlischen Komödie "Oh Gott, warum gerade ich?" von Friedrich Ch. Zauner. Premiere am 18. März!

Weitere Theaterhits im März sind Peter Blaikners neue Politsatire "Mitterbachkirchen", die Komödien "Eiscreme" mit Daniela Enzi und Anita Köchl, "Glück - Le bonheur" sowie Edi Jägers "Der Stein". "IDIOTen", das packende Theaterstück frei nach Dostojewski, steht dann am 4. März am Programm.

Fritz Egger & Johannes Pillinger ("Schmähstaat Spezial"), die Schwestern Radeschnig mit "Doppelklick" und die Stars der "English Comedy Night" sorgen für kabarettistische Highlights. Musikalisch begeistert die Salzburger Formation "Auftakt" mit der "Auftakt A Capella Roadshow." Stefan Leonhardsberger & Martin Schmid laden zu ihrer besonderen "Rauhnacht" und Drehbuchautor Uli Brée liest Beziehungsgeschichten aus seinem Buch "Schwindelfrei". Ein Benefiz für die Straßenzeitung Apropos.

Programmhighlights:

• "IDIOTen" - 4. März

• "Glück - Le bonheur" - 6. März

• "Eiscreme" - 7., 20. März

• "Egger & Pillinger" - 8. März

• "Mitterbachkirchen" - 11., 14., 15., 26., 27. März

• "English Comedy Night" - 12. März

• "Uli Brée" - 13. März

• "Oh Gott, warum gerade ich?" - 18., 28., 29. März

• "Rauhnacht" - 19. März

• "Der Stein" - 21. März

• "Auftakt" - 22. März

• "Radeschnig" - 25. März

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Oh Gott, warum gerade ich?" am 29. März und für "Radeschnig" am 25. März.

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstraße 50

Tel.: +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

