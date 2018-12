Das kleine theater bringt Sie mit treffenden Pointen durch die kalte Jahreszeit.

Das kleine theater in Schallmoos ist neben Gastspielen von Theater-, Kabarett- und Musikprogrammen in erster Linie ein Haus für die freien Theatergruppen aus Salzburg. So präsentieren auch im nächsten Jahr wieder viele "Einheimische" ihre großartigen Produktionen, unter anderem Anita Köchl, Volker Wahl, Stefan Wunder und Sonja Zobel "Halbe Wahrheiten" von Alan Ayckbourn oder das Taka-Tuka Theater das Jugendstück "Asip & Jenny". Peter Blaikner, Torsten Hermentin, Kerstin Raunig und Gaby Schall bringen dabei nochmals ihr großartiges Musiktheaterstück über die Gangsterbraut vom Gaisberg "Virginia Hill". Daniela Meschtscherjakov zeigt den Frauenmonolog von Ildiko von Kürthy "Mondscheintarif", am 27. Jänner zusätzlich mit Übersetzung in die Gebärdensprache. Charly Rabanser kommt mit seiner Version von Thoms Bernhards "Theatermacher" aus Neukirchen nach Salzburg.

Die Kabarett-Uraufführung im kleinen theater ist das brandneue Programm von Fritz Egger und Johannes Pillinger (Musik) mit dem Titel "Schmähstaat". Musikalische Highlights sind die Präsentation der neuen CD von Laube, Meik & Schubert, das Ensemble "Arc en Ciel" mit Chansons und Couplets sowie die unvergleichlichen "Perlen & Poeten" mit Edi Jäger, Alex Meik, Stefan Schubert und Phil Kopmajer. "Die Kabarett" präsentiert die geballte Frauenstärke unter den Kabarettisten, also Kabarettistinnen an vier Abenden im Februar. Alles Gute für 2019!

Anzeige

Programm im kleinen theater (Auswahl):

• "Pubertät": 5. Jänner, 15. März, 20 Uhr, 6. Jänner, 19 Uhr

• "Der Theatermacher": 10. Jänner, 20 Uhr

• "Halbe Wahrheiten": 11., 12. Jänner, 15., 16. Februar, 22., 23. März, 20 Uhr

• "Mondscheintarif": 16. Jänner, 20 Uhr, 27. Jänner, 19 Uhr

• "Asip & Jenny": 9. Jänner, 27. Februar, 12. März, 10 Uhr

• "Shirley Valentine": 20. Jänner, 19 Uhr, 23. Februar, 16. März, 20 Uhr

• "Virginia Hill": 23., 24. Jänner, 1., 2., 20., 21. Februar, 1., 2. März, 20 Uhr, 3. März, 19 Uhr

• "Laube, Meik und Schubert": 25. Jänner, 20 Uhr

• "Arc en Ciel": 6. Februar, 20 Uhr

• "Die Kabarett": 7. bis 10. Februar

• "Zwei Frauen und eine Leiche": 17. Februar, 19 Uhr

• "Fritz Egger & Johannes Pillinger": 22., 28. Februar, 9., 28., 30. März, 20 Uhr, 24. Februar, 10. März, 19 Uhr

• "Wenn Frauen fragen": 8., 29. März, 20 Uhr

• "Besuch bei Mr. Green": 27. Februar, 6., 7., 27. März, 20 Uhr

• "Perlen & Poeten": 21. März, 20 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellungen von "Virginia Hill" am 20. Februar 2019 und von "Besuch bei Mr. Green" am 27. März 2019.

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel.: +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at



Quelle: SN