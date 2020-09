Am 17. September 2020 feiert Irmgard Lübkes Inszenierung von "Der große Gatsby" Premiere am Schauspielhaus Salzburg - ein schillernder Theaterabend mit Live-Musik.

Fitzgeralds Sittenbild der Zwanziger Jahre zeigt die High Society von New York, die sich trotz des vergangenen Krieges, der Wirtschaftskrise und der Prohibition nicht davon abhalten lässt, die Nächte feucht-fröhlich durchzutanzen. Und natürlich sind die besten Parties jene von Jay Gatsby! Der reiche Geschäftsmann feiert auf seinem luxuriösen Anwesen die rauschendsten Feste, scheut keine Kosten und Mühen und zählt nur die High Society zu seinen Gästen, doch niemand scheint dem mysteriösen Geschäftsmann wirklich nahe zu kommen. Einzig Nick Carraway, ein aufstrebender junger Mann, schafft es sein Vertrauen zu gewinnen und wird so hineingezogen in einen Strudel aus Liebe, Betrug und Skandalen. Denn Nicks Cousine Daisy und den geheimnisvollen Gatsby verbindet eine gemeinsame Vergangenheit.

Auch die Sonderbar eröffnet im September wieder ihre Pforten und lädt das Publikum zu Theaterabenden in gemütlicher Atmosphäre. In Ben Pascals Monolog "Tinder - A fucked up night" erzählt Schauspielerin Bina Blumencron von diversen Misserfolgen im Privaten wie auch im Künstlerischen. Dass man aus dem eigenen Scheitern auch lernen kann, ist die Moral von der Geschichte, die man sich selbst auch zu Herzen nehmen sollte. Ein heiterer und selbstironischer Theaterabend, den man auf keinen Fall verpassen sollte.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten für die Vorstellung von "Der große Gatsby" am 22. September 2020 20% Rabatt auf ihre Eintrittskarte - nur mit Vorreservierung.

SN-Card-Inhaber erhalten 10% Dauerrabatt - gültig für alle Veranstaltungen im Schauspielhaus Salzburg (ausgenommen Sonderveranstaltungen und Premieren, nur bei Vorlage der SN-Card).

Quelle: SN