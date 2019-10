Der Meister der psychologischen Unterhaltung zeigt in unterhaltsamen Live-Experimenten wie man mit den "Feuerproben" im Alltag umgeht. Jetzt Tickets im Vorverkauf sichern!

Deutschlands bekanntester Gedankenleser und Bestseller-Autor Thorsten Havener ist zurück auf der Bühne. Sein neues Programm führt direkt in die Köpfe der staunenden Zuschauer. In unterhaltsamen und beeindruckenden Live-Experimenten erleben Sie, welchen ungeheuren Einfluss unsere Gedanken auf unsere Emotionen und damit auch auf unser Handeln haben - und wie wir das aktiv steuern und für uns nutzen können. Haveners Show bietet überraschende Einblicke in die Welt der Vorstellungskraft, Menschenkenntnis, Suggestion und Empathie.

Thorsten Havener weiß, wie unsere Wahrnehmung den Code unserer Gedankenwelten immer wieder neu schreibt und damit unser kollektives Bewusstsein verändert. Gemeinsam mit seinem Publikum geht er deshalb auf die Suche nach Antworten auf die Fragen, die uns alle irgendwann einmal beschäftigen: Warum machen wir immer wieder dieselben Fehler? Wann hören wir auf zu tun, als wäre unser Leben eine Generalprobe? Und wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen?

Wenn Sie Antworten auf diese Fragen wollen: Buchen Sie jetzt die Tickets im Vorverkauf!



Thorsten Havener: "Feuerproben"

Donnerstag, 14.11.2019

20.00 Uhr

Kulturzentrum Hallwang



SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.



Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier.

Infoline: +43 900 / 949 6096.

Weitere Infos: www.fg-eventproductions.com



