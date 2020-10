Farbe. Licht. Formen. Bewegung. Ton. Superspannender Probenprozess für TON! Die Premiere ist ab 6. November live im Toihaus Theater Salzburg zu sehen. Jetzt Tickets zum Spezialpreis sichern!

Performerinnen umkreisen das Publikum, das sich in kreisförmig angeordneten Einzelkabinen in der Mitte der Bühne befindet. Die Gestaltung des Bühnensettings im Toihaus Salzburg nimmt die Sicherheitsbestimmungen der aktuellen Situation ganz unmittelbar künstlerisch auf und erlaubt dem Publikum jeweils nur einen Ausschnitt, ein Segment des Ganzen zu sehen.

Der Forschungsgegenstand: Ton (Werkstoff und Schallereignis)

Der Versuchsaufbau: Das Publikum im Zentrum, um das wir endlos kreisen

Die Aufgabe: Die Wechselwirkung zwischen Ton und Mensch

Der Wirkungskreis: Die Varianz in der Wiederholung

Die Prämisse: Das Vertrauen in die Präzision der Unschärfe

Premiere: Freitag, 6. November 2020

Weitere Termine: Sa., 7. 11., Do., 12. 11., Fr., 13. 11., Sa, 14. 11., jeweils um 18.30 und 20 Uhr, Toihaus Salzburg.

Online-Ticketing:www.toihaus.kupfticket.at

Mehr Infos:www.toihaus.at bzw. Tel.: +43 662 / 874439

