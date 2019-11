Was, wenn man seinen Erinnerungen nicht mehr trauen kann? Packend und schonungslos zeichnet Autorin und Regisseurin Sara Abbasi das Portrait einer jungen deutsch-iranischen Frau, der brisanten Beziehung zur ihrer Mutter und überrascht mit einem unerwarteten Ende.

Mina ist jung, selbstbewusst, rebellisch. Und sie ist die Tochter einer Deutschen und eines Iraners. Ihre Erinnerung setzt in Deutschland ein. Was war wirklich davor? Erzählungen der Eltern mischen sich mit verschwommenen Kindheitserinnerungen. Der Vater schon seit frühester Kindheit abwesend, den Kontakt zur Mutter vor fünfzehn Jahren gekappt. Als es zum Wiedersehen kommt, muss Mina erkennen, dass sie sich auf vermeintliche Gewissheiten und Erzählungen nicht mehr verlassen kann und das Fundament ihres Ichs zu bröckeln beginnt.

SN-Card-Vorteile:

SN-Card-Inhaber erhalten 20%Rabatt auf die Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse - gültig für die Vorstellungen am 30. November sowie am 5. und 14. Dezember.

Infos:

Informationen und Karten:

"Mina" von Sara Abbasi

Tel.: +43 662 / 87 15 12 222

service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at



