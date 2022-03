Genießen Sie die unterschiedlichen Aufführungen des Oper im Berg Festivals mit Ihrer SN-Card günstiger.

Seit 2008 steht das Oper im Berg Festival unter der Schirmherrschaft von Weltstar Grace Bumbry und in Hommage an Luciano Pavarotti für großartige Stimmen. 2022 macht die Verdi Gala am 26. 3. (18 Uhr) den Auftakt in der Großen Aula, danach folgen Der Liebestrank (7. 5.), Don Giovanni (25. 6.) und die Italienische Operngala (9. 7.).

Den gesamten Spielplan finden Sie dabei unter WWW.OPERIMBERGFESTIVAL.COM.

Immer wieder zeigte das Oper im Berg Festival auch intimere Konzerte mit Soloinstrumentalbegleitung und großartigen Opernstimmen. Das können Sie schon bei der Spanischen Nacht am 10. 3. um 20 Uhr im Kulturzentrum Hallwang erleben.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf alle Tickets im Vorverkauf.

Tickets:

Die Karten sind per E-Mail erhältlich:

office@operimbergfestival.com

www.operimbergfestival.com

sowie bei Salzburg Ticket Service

Mozartplatz 5

5020 Salzburg

