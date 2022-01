Die Mozartwoche unter der Intendanz von Rolando Villazón steht für das Zusammenspiel universaler Ausdrucksformen wie Musik, Tanz, Wort, Pantomime und Puppenspiel, die Mozart so sehr liebte, um seine dramatische Vielfalt auf der Bühne zu feiern.

Die Mozartwoche 2022 wartet nicht nur mit gefeierten Klassik Stars wie Anne-Sophie Mutter, Daniel Barenboim, Martha Argerich, Sir András Schiff, Mitsuko Uchida, Robin Ticciati, den Wiener Phiharmonikern etc. auf, sondern auch mit einem bunten Mozart-Programm für die ganze Familie: So kehrt die umjubelte Produktion von "Pùnkitititi!" aus der Mozartwoche 2020 in das Marionettentheater zurück und berührt mit einer Melange aus Musik, Marionetten und Schauspiel. Im Oval - Die Bühne im EUROPARK gastiert mit "Der kleine Mozart" eine fröhliche Produktion für Jung und Alt. Hier steigt der kleine Wolferl "höchstpersönlich" vom Himmel herab und erzählt zusammen mit Schwester Nannerl, wie es damals zu seiner Zeit so zugegangen ist.

In der SZENE Salzburg verbindet das Mime Theatre "Magic Mozart" - inspiriert von Mozarts Klangwelt - Tanz, Pantomime, Akrobatik, Objekttheater und Musik zu einem bewegenden Gesamtkunstwerk. Auf seiner Reise durch die Zeit begegnet Mozart Persönlichkeiten wie z. B. Charlie Chaplin, Marie-Antoinette, Leonardo da Vinci, Cleopatra, König Artus oder den Beatles. Seine Reise wirbelt ihn durch die Elemente wie Luft und Wasser und bis in den Weltraum hinauf, wo er auf den Kleinen Prinzen trifft.



SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Vollpreis-Karten im Vorverkauf - nach Verfügbarkeit - auf die Vorstellungen von "Magic Mozart" in der SZENE Salzburg und auf "Der kleine Mozart" im OVAL.

Kontakt und weitere Informationen:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Tel: +43 (0) 662 / 87 31 54

www.mozartwoche.at

Anmeldungen unter tickets@mozarteum.at



Bzw. für "Der kleine Mozart" außerdem im

Kartenbüro Neubaur im EUROPARK

Mo.-Do.: 9-19.30 Uhr, Fr.: 9-21 Uhr; Sa.: 9-18 Uhr

Tel.: +43 (0) 662 / 84 51 10

office@neubaur.at

www.oval.at