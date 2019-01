MOS & Friends sind wieder hoch motiviert: Nach der vom Publikum euphorisch aufgenommenen Premiere des neuen Salzburger Kammermusik-Highlights "Viertel nach acht" geht der Event am 17. Jänner um 20.15 Uhr im Orchesterhaus in die zweite Runde.

In dem Zyklus präsentieren insbesondere die jungen Musikerinnen und Musiker des weltweit erfolgreichen Klangkörpers in nachempfundener Wohnzimmeratmosphäre von ihnen selbst konzipierte, äußerst einfallsreiche und mit Literatur gespickte Konzertprogramme. Im Anschluss an das offizielle Programm wird in einer Classical-Jam-Session mit viel Schwung und Energie in spontan sich zusammenfindenden Gruppierungen, unter die sich auch Musiker aus dem Publikum mischen können, bis zum Abwinken weitermusiziert.

Anzeige

Programm:

Johannes Brahms

Hymne zur Verherrlichung des großen Joachim für 2 Violinen und Kontrabass

Antonín Dvořák

Streichquintett G-Dur op. 77

Josef Suk

Meditation

Ensemble Neunteufel

Sprecher: Fabian Oppolzer

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht).

Tickets im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum (Mo.-Fr.: 10-15 Uhr), telefonisch unter +43 662 / 873154 oder per E-Mail: tickets@mozarteum.at

Mehr Infos finden Sie hier.



Quelle: SN