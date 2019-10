"Alle Jahre wieder" feiert der Ausnahmeentertainer Viktor Gernot gemeinsam mit seinen Best Friends und seinem Publikum einen musikalischen Vorweihnachtsabend.

Er bringt all sein Können und seine Erfahrung aus über 30 Jahren Musik, Kabarett, Musical und TV auf die Bühnen. Geboten werden swingende Originalarrangements der Band, von ausgelassen-verrückt bis hin zu sinnlich-besinnlich.

Manchmal respektlos und unheilig, manchmal sentimental und romantisch - ein Live-Erlebnis von internationalem Format, in Anlehnung an die unsterblichen Legenden des Entertainments.

Mit dabei sind herausragende Musiker, die sich viel Freiraum für spielerische Improvisation nehmen und Viktor Gernot als Zeremonienmeister, der mit seiner Stimme das Publikum zu begeistern weiß.

Viktor Gernot - & His Best Friends

Freitag, 13.12.2019

20.00 Uhr

Salzburgarena

Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (solange der Vorrat reicht).

Tickets bei allen bekannten oeticket-Verkaufsstellen und online hier.

Weitere Infos:

Tel.: +43 1 / 96 0 96 2 34

www.showfactory.at

