Der Konzert-Frühling der Stiftung Mozarteum beginnt. Freuen Sie sich auf zwei wunderbare Konzertabende in der Villa Vicina.

Das Klassik pur-Konzert am 26. März um 19.30 Uhr in der Villa Vicina gestaltet das FSOA Quartett (im Bild), das sich aus Musikerinnen vom Salzburger Female Symphonic Orchestra Austria zusammensetzt. Bei diesem Konzert wird dem 250. Jubiläum von Mozarts Divertimento KV 136 gehuldigt. Hinzu gesellen sich Kompositionen von Maddalena Sirmen und die Uraufführung von Johanna Doderers neuestem Werk "Fuschlsee". Doderer gilt als eine der erfolgreichsten Komponistinnen der Gegenwart mit enger Beziehung zur Natur: Auf den "Mondsee" und den "Mattsee" in den Vorgängerwerken folgt nun der Fuschlsee als Inspirationsquelle für diese Erstaufführung.

Das Klassik pur-Konzert am 8. April um 19.30 Uhr in der Villa Vicina widmet sich Mozarts Bewunderung für Johann Sebastian Bach. Die beiden Pianisten Andrei Gologan und Roxana Ioana Cîrciu möchten das Publikum musikalisch auf eine spirituelle Reise begleiten. Im Einklang mit der vorösterlichen Stimmung stehen Bach-Transkriptionen von Reinhard Febel und György Kurtág sowie Werke von Franz Liszt und Mozart auf dem Programm.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20 Prozent Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - nach Verfügbarkeit - im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg

Kontakt und weitere Informationen:

Stiftung Mozarteum Salzburg

Theatergasse 2

5024 Salzburg

Mo.-Fr.: 10.00 bis 13.00 Uhr

Tel.: +43 662 / 87 31 54

tickets@mozarteum.at

www.mozarteum.at

