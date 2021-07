Erleben Sie den Vortrag von Hans-Joachim "Strietzel" Stuck über 43 Jahre im Motorsport live am Donnerstag, 15. Juli 2021 um 19.30 Uhr im fahr(T)raum Mattsee. Sichern Sie sich die Tickets zum Vorteilspreis!

Am 1. Jänner 1951 wird Hans-Joachim "Strietzel" Stuck als Sohn Hans Stucks, dem berühmten Rennfahrer und "Bergkönig", in Garmisch-Partenkirchen geboren.

Mit sechzehn Jahren erhielt er bereits seinen Führerschein und fuhr 1969 sein erstes Autorennen in einem Fahrerlehrgang. In den ersten Jahren als Werksfahrer bei BMW sammelte er Erfahrungen in der Formel 2, danach bei Bernie Ecclestone in der Formel 1.

Wieder zurück in der Touring Meisterschaft und der European Touring Car Championship gelangen ihm große Erfolge - unter anderem Langstrecken Weltmeister 1985, DTM-Meister 1990, zwei Mal Sieger im 24-Stunden-Rennen von Le Mans oder drei Mal Sieger im 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, um nur einige seiner Erfolge anzuführen.

Am Donnerstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr blickt er im fahr(T)raum in Mattsee auf seine bewegte Motorsportkarriere zurück und steht danach für die Buchsignierung "Einfach eine geile Zeit - Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1972 - 1985" zur Verfügung

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf den Vortrag von Hans Stuck am 15. Juli um 19.30 Uhr im fahr(T)raum Mattsee.



Hier geht's zur Ticketreservierung

Infos & Kontakt:

Ferdinand Porsche Erlebniswelten fahr(T)raum

Passauer Straße 30

5163 Mattsee

Tel.: +43 6217 / 5 92 32

E-Mail: events@fahrtraum.at

Mehr Infos



Über die SN-Card