Der Kabarettist begeistert am 10. April in der Wallerseehalle Henndorf mit seinem neuen Programm "Offline" das Publikum.

Strom aus, Kabel raus. Diese Alexa soll sich doch ihren Google-Hupf mit hundert Gramm Insta und einem Zuckerberg selber zubereiten.

Kammerhofer killt lieber sein "Digitales Ich", zwitschert einen und steht als analoger Mensch wieder auf. Er kauft Smart wieder in der Trafik und trifft Freunde ohne Profil.

Es geht vorwärts zurück in die Zeit, als Donald noch in Entenhausen und nicht im Weißen Haus herum "trumpelte", als man seinen Code noch am WC und nicht am PC hinterließ. Jetzt beißt er in den sauren Apple, schließt seine Windows für immer und verschickt Wuchteln ohne Whats-App.

Walter Kammerhofer - Offline

Mittwoch, 10.04.2019

20.00 Uhr

Wallerseehalle

Fenning 104, 5302 Henndorf am Wallersee

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets erhältlich bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken, im SN-Foyer und online hier

Infos: www.fg-eventproductions.com



Quelle: SN