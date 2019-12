Am Donnerstag, 12. Dezember, wird Chris Lohner das Publikum im fahr(T)raum in Mattsee mit ihrem Programm "Was schon wieder Weihnachten?" begeistern.

SN/fahrtraum CHRIS LOHNER – zu Gast im fahr(T)raum

Kurzinhalt: Es ist wie mit dem ersten Schnee: Sobald er da ist, zeigt sich fast jeder überrascht, von dem weißen Etwas, das da vom Himmel fällt. Und mit Weihnachten ist es genauso: Überfallsartig sagt sich plötzlich der 24. Dezember an! Also, das kann ja nicht sein! Jedes Jahr dasselbe? Ja, sicher und das bis in alle Ewigkeit! Und schon deshalb gibt es bei Chris Lohner zu Weihnachten viel Abwechslung, Entspannung und Unterhaltung - am kommenden Donnerstag im fahr(T)raum. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für 1 Person plus Begleitung (nur bei Vorlage der SN-Card).

Eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung können Sie die Erlebniswelten fahr(T)raum genießen. Karten gibt's online unter: www.fahrtraum.at/tickets Mehr Infos: +43 6217 / 59232

