"Willkommen, bienvenue, welcome"! Aufgrund des großen Erfolgs bietet das Salzburger Landestheater eine Zusatzvorstellung des Musical-Klassikers mit einmaliger Aktion für alle SN-Card-Inhaber am 15. Juni an.

"Lassen Sie Ihre Sorgen zu Hause! Hier drin ist das Leben wunderschön", lockt der zwielichtige Conférencier. Und schon ist man mittendrin in der knisternden, verrucht-frivolen Welt des Berliner Kit Kat Klubs, in dem sich allerlei kuriose Gestalten herumtreiben. Eine amüsiersüchtige Gesellschaft, die am Vorabend des Dritten Reiches auf dem Vulkan tanzt. Unter ihnen: die Sängerin Sally Bowles, die dem gerade angekommenen amerikanischen Schriftsteller Clifford Bradshaw sogleich den Verstand raubt...

Landestheater spielt Kräfte aus

Regisseur Andreas Gergen verzichtet auf eine pompöse Bühne und aufwändige Kostüme. Er fängt die Atmosphäre des legendären Nachtclubs mit nur wenigen Requisiten ein, deutet an und lässt Raum für die Phantasie des Publikums. Der Fokus liegt auf den Darstellerinnen und Darstellern. Das Landestheater kann hier seine Kräfte ausspielen und lässt das singende und tanzende Schauspielensemble unter Diskokugeln zur Höchstform auflaufen.

Mitreißende Komposition

Im Orchestergraben interpretieren Musiker*innen des Mozarteumorchesters die Musik John Kanders unter der musikalischen Leitung des ersten Kapellmeisters Gabriel Venzago. Ohrwürmer von "Maybe this time" über "Money, Money" bis hin zum Eröffnungssong "Willkommen" dürfen auch in der Landestheater-Inszenierung nicht fehlen. Der Wechsel von großen öffentlichen Szenen und kleinen Privatsituationen gibt dem Stück seinen Atem. Die vom Ragtime und frühen Jazz inspirierte Musik Kanders sowie die durch Masteroff eingefügten revueartigen Nummern im Kit at Klub, die die Handlung einrahmen, bilden eine Reminiszenz an die Musicals der 1920er Jahre.

Presse zeigte sich beeindruckt

"Gergen ist ein ausgesprochener Unterhaltungsprofi, er weiß, wie Musical funktioniert, nämlich vor allem mit Tempo und Timing." (Bayerischer Rundfunk)

"Patrizia Unger als Sally Bowles trifft die Mischung aus mädchenhaftem Charme und vermeintlicher Kaltblütigkeit. [...] Mit jeweils eigener Kontur sind auch die Girls aus dem Kit Kat Klub gezeichnet, deren Temperament zum Erfolg der Produktion beiträgt." (Salzburger Nachrichten)

"Meisterhafte Theaterkunst im Sekundentakt." (Traunsteiner Tagblatt)



SN-Card-Vorteile:

SN-CARD-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse - gültig für die Vorstellung von "Cabaret" am 15. Juni 2021.

Nähere Informationen und Kartenreservierung:

Salzburger Landestheater

Tel.: +43 662 / 87 15 12 222

service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at