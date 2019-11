Der Podestsänger Willy Astor präsentiert am 27. November in Hallein sein neues Programm für Wortgeschrittene und ist der Jäger des verlorenen Satzes. Alles was in der deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, kommt nun endlich auch noch zum Vorschein!

