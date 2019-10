Von 28. November bis 6. Jänner heißt es wieder "Manege frei" fürs Winterfest: Das Festival für zeitgenössische Circuskunst begeistert mit einem energiegeladenen Programm im Volksgarten Salzburg.

Mit der 19. Auflage erwarten das Publikum sechs spannende Veranstaltungswochen beim größten Festival für zeitgenössische Circuskunst in Österreich.

Sinnlich, poetisch und unterhaltsam, aber auch aufrüttelnd und voller emotionaler Kraft - so lässt sich das Programm des diesjährigen Winterfest beschreiben.

Für eine starke Eröffnung sorgen Cirque Alfonse mit ihrem Stück "Tabarnak", das zu einer skurrilen Messfeier mit waghalsiger Akrobatik und folkloristisch-rockiger Musik einlädt. Nach Weihnachten erwartet das Publikum hochkarätige Akrobatik aus Down Under: In "Circa's Peepshow" verschmelzen Circus, Cabaret und Burlesque zu einer glamourösen Performance, die gekonnt mit unseren Erwartungen und Sehgewohnheiten spielt.

Die Publikumslieblinge von Cie Akoreacro aus Frankreich waren bereits 2010 und 2014 beim Winterfest und haben nicht nur ihr eigenes Circuszelt, sondern auch ihre eigene Band im Gepäck. Zwischen fliegenden Badewannen und tanzenden Kühlschränken erzählt das elfköpfige Ensemble vom scheinbar banalen Alltag eines Paares und deren Spagat zwischen Liebe, Arbeit und Familie. Und das Ausnahmetalent Thom Monckton macht in einer urkomischen Solo-Performance seine Hände und sein expressives Gesicht zur Bühne des Geschehens. Physical-Micro-Theater at it's best!

Winterfest 19

28. November 2019 - 6. Jänner 2020

Volksgarten Salzburg

