Bald ist es so weit - das Winterfest verwandelt vom 9. Dezember bis 8. Jänner den Salzburger Volksgarten wieder in eine winterliche Bühne. Zum 20-jährigen Jubiläum hat das Winterfest eine bunte Vielfalt an erstklassigen Artisten und Compagnien geladen.

Für einen mitreißenden Festivalstart voll exzellenter Akrobatik und unerwarteter Wendungen sorgt die australische Compagnie Gravity & Other Myths in "Backbone". Das locker-lustige Duo Wakouwa Teatro lädt in "Very Little Circus" zur poetischen Nostalgiereise in die Welt der Clownerie ein. Zusammen mit Circoncentrique können Sie in "Respire" in eine Welt der Leichtigkeit abtauchen, in der sich die Artisten mit Jonglage, Cyr Wheel und Akrobatik auf unendlich kreative Arten die Balance halten. In der ersten Festivalwoche findet vor dem Winterfest-Zelt außerdem der neue Freiluft-CIRCUS mit Artistik, Musik, Feuerinstallationen und mehr statt.

Dieses Jahr öffnet außerdem erstmalig die SZENE Salzburg dem Winterfest die Pforten: In "Sweat & Ink" widmen sich dort die Artist*innen von Barcode chaotisch-schön und schmerzhaft-heiter dem Thema Beziehungen und der Macht der Erinnerung. Viel zu lachen gibt es mit dem charmant-verrückten Belgier Jos Houben, der sich mit seinem Publikum in "The Art of Laughter" (in englischer Sprache) dem Phänomen des Lachens widmet.

Winterfest 21 | 9. Dezember 2021 bis 8. Jänner 2022

Volksgarten & SZENE Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - limitiertes Kartenkontingent für folgende Vorstellungen:

Gravity & Other Myths: Dienstag, 14. 12., um 20 Uhr & Samstag, 18. 12., um 16 Uhr

Cirque Barcode: Mittwoch, 22. 12., um 20 Uhr & Donnerstag, 23. 12., um 16 Uhr

Wakouwa Teatro: Donnerstag, 23. 12., um 18 Uhr



Tickets: telefonisch unter +43 662 / 43 34 90 oder an der Winterfestkassa im EUROPARK Salzburg. Solange der Vorrat reicht.

Mehr Informationen zum Programm unter www.winterfest.at

