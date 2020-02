Bariton Benjamin Appl und Pianist James Baillieu begeben sich im Bunde mit Schauspieler und Publikumsliebling Harald Krassnitzer (Rezitation) am 21. Februar um 19.30 Uhr im Großen Saal der Stiftung Mozarteum auf eine gemeinsame "Winterreise".

Die drei Künstler nehmen das Publikum gleich zweimal auf eine Reise ins Ungewisse mit, in Kälte und Einsamkeit, mitten hinein in die "Schrecken des Eises und der Finsternis": Da ist zunächst Schuberts unvergleichlicher Liederzyklus "Winterreise" mit dem jungen deutschen Bariton Benjamin Appl, der im englischen Sprachraum als Star gefeiert wird, und mit dem südafrikanischen Pianisten James Baillieu. Und da ist Schauspieler Harald Krassnitzer, beliebt als "Tatort"-Ermittler, der parallel in die haarsträubende Geschichte der österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition von 1872-74 eintaucht und der mit seiner intelligenter Textauswahl zahlreiche Querbezüge zwischen den Expeditionsteilnehmern und Schuberts Winterreisenden herstellt. Zusammen ergibt das Grenzerfahrungen in Wort und Ton der eindringlichsten Art.

