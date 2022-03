Das Motto: 50 Jahre Live! Im Frühjahr 2022 begeht der Wolfgang der Nation seinen 70er. Er feiert diese beiden Jubiläen, wie es sich gehört: gemeinsam mit den Fans vor großem Publikum am Mittwoch, 22. Juni, um 20 Uhr in der Salzburgarena.

1971. Das Lied über einen im Rinnsal Zertretenen belegte wochenlang die Nummer 1 der österreichischen Charts. Der Herr Hofa wurde brutal gemeuchelt, aber mit Wolfgang Ambros meinte es das Schicksal hingegen gut. Es schickte den Singer-Songwriter auf einen Karriereweg, der seinesgleichen sucht.

2022. Mit seiner Band, der legendären "No 1" im Rücken, steht Wolfgang Ambros in den großen Hallen des Landes endlich wieder in voller Formation vor seinen Fans.

Wolfgang Ambros & die Nr.1 vom Wienerwald

Mittwoch, 22. Juni 2022

20.00 Uhr

Salzburgarena - Am Messezentrum 1



