Was liegt hinter der Maske? In Zeiten von Instagram, Körperkult und Selbstdarstellung ist Edmond Rostands poetisch-psychologische Komödie aktueller denn je.

Er war ein Fechter und Freigeist, Schauspieler und Tanzlehrer, ein Soldat und Philosoph, vor allen Dingen aber eines: ein großer Dichter und Poet. Sein Name? Hector Savinien de Cyrano, der Anfang des 17. Jahrhunderts in Paris lebte. Edmond Rostand setzte der außergewöhnlichen Persönlichkeit mit seiner romantischen Komödie "Cyrano de Bergerac" ein literarisches Denkmal und schuf damit einen zeitlosen Theaterklassiker.

Rostand stellt in seinem Meisterwerk die zentrale Frage: Was liegt hinter der Maske? Denn Cyrano ist zwar draufgängerisch und wortgewandt, geht es aber darum, der schönen Roxane seine Liebe zu offenbaren, ist von Mut und Charisma kein Fünkchen mehr übrig. Er ist überzeugt, dass Roxane ihn wegen seines Aussehens niemals lieben kann, dass ihn seine (vermeintlich) hässliche Nase für keinen Menschen liebens-würdig macht. Ohnehin hat Roxane nur Augen für den attraktiven Christian. Da dieser aber alles andere als geistreich ist, bietet Cyrano an, ihm beim Schreiben von Liebesbriefen zu helfen. So nimmt eine tragisch-komische Dreiecksbeziehung zwischen Roxane, dem schönen Christian und Cyranos bewegenden Worten ihren Lauf.

Quelle: SN