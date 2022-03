Bei den Sofa-Konzerten trifft sich Rolando Villazón, Künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum, mit den Künstlerinnen auf besagtem Sofa, dort verschmilzt Musik mit interessanten Anekdoten und Gesprächen zu einem unterhaltsamen Konzertereignis - musikalische Überraschungen inklusive.

Das Sofa-Konzert am Samstag, 12. März um 19.30 Uhr in der Villa Vicina, mit Pianistin Marie Sophie Hauzel, die bereits bei der Mozartwoche zu erleben war, verwebt mehrere Ereignisse aus Mozarts Leben.

Am 12. März 1778 sang Aloisia Weber erstmals die Arie "Alcandro, lo confesso" - "Non sò d'onde viene", die Wolfgang Amadé eigens für sie geschrieben hatte. Diese Arie wird ebenso zu hören sein wie ein Werk von Ignaz von Beecké, mit dem sich Wolfgang Amadé im März 1775 in München ein musikalisches Duell auf dem Klavier lieferte. Stücke von Gaetano Donizetti, Camille Saint-Saëns und Maurice Ravel komplettieren das vielseitige Programm.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten (an der Abendkassa in der Villa Vicina der Stiftung Mozarteum und im Vorverkauf).

Kontakt und weitere Informationen:

Stiftung Mozarteum Salzburg

Scharzstraße 30

5020 Salzburg

