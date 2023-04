Derzeit tourt der Meister des Wort(spiel)s mit seinem Roman "JA OKAY, ABER" durch die Lande. Am Freitag, dem 5. Mai, liest und singt der Kultmusiker und Autor in der ARGEkultur (20 Uhr), Pianist Bene Filleböck begleitet ihn dabei.

BILD: SN/CHRISTIAN KNIEPS PeterLicht erzählt in seinem Roman „JA OKAY, ABER“ von einem Mann, der sich im Co-Working-Space einmietet.

Mit seinem Lied vom Sonnendeck landete er 2001 den Underground-Sommerhit: PeterLicht bewegt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit seiner Arbeit zwischen Text, Musik, Pop, Kunst, soziale Skulptur, Kapitalismus und Schnäppchenmarkt. SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Tickets im Vorverkauf und an der Abendkassa. Infos & Tickets:

ARGEkultur

Tel.: +43 662 / 848 784

E-Mail: tickets@argekultur.at

https://www.argekultur.at/Event/16652/peterlicht