Salzburger Landestheater: Mit einem Abo Teil der Theaterfamilie werden

Am Salzburger Landestheater hat der Vorverkaufsstart für die nächste Saison begonnen. Ein vielfältiges Programm aus Oper, Operette, Musical, Schauspiel, Ballett und Kinder- und Jugendtheater steht einem ebenso umfassenden Abo-Angebot gegenüber. Die Vorteile eines Abonnements sprechen für sich! Und für SN-Card-BesitzerInnen gibt es sogar ein exklusives Herbstabo.

Es wird ein spannendes Theaterjahr am Salzburger Landestheater. Mit einem Abo sind Theaterinteressierte bestens gerüstet, um keine Produktion zu versäumen und dabei auch noch Geld zu sparen. Wer Teil der Theater-Abo-Familie werden möchte, hat eine Vielzahl an Möglichkeiten. Vom Premierenabo über Nachmittagsabos, spezielle Spartenabos oder Kinderabos bis hin zu Wahlabos, die ganz nach Belieben zusammengestellt werden können. Das Aboangebot ist auf der Homepage und im Spielzeitheft übersichtlich aufbereitet, darüber hinaus steht das Team des Kartenbüros gerne beratend zur Seite.

Preisvorteil

Gegenüber dem regulären Kartenpreis sparen AbonnentInnen bis zu 60 Prozent.

Exklusive Vorteile

Neben Ihrem Lieblingsplatz, der Ihnen für die ganze Spielzeit gesichert ist, bietet das Landestheater auch einen Treuebonus (10 Prozent Rabatt auf alle weiteren Vorstellungen) und einen Freundebonus an (auf Zusatzkarten am Abotermin werden 20 Prozent Rabatt gewährt). Außerdem kann eine PLUS-Produktion mit einem Rabatt von 40 Prozent gebucht werden.

Flexibilität

Ein Abonnement bedeutet längst nicht mehr, auf einen bestimmten Termin begrenzt zu sein. Sollten Sie an Ihrem Abotermin verhindert sein, können Sie den Termin ganz einfach tauschen oder die Karte weitergeben.

Abokarte ist Busticket

Die Abokarte gilt als Fahrschein der SVV Bus- und Bahnlinien in der Kernzone Salzburg.

Die Maxime deines Handelns

Unter dem Spielzeitthema "Die Maxime deines Handelns" werden in allen Sparten aktuelle, packende und berührende Stoffe verhandelt. Opern wie Verdis "Aida", Rossinis "Il barbiere di Siviglia" oder Mozarts "Lucio Silla" sind ebenso im Musiktheaterprogramm vertreten wie mitreißende Musicals, u. a. "Singin" in the Rain".

Das Schauspiel schlägt einen Bogen von Aischylos bis Jelinek, bringt Vea Kaisers herausragenden Roman "Blasmusikpop" auf die Bühne oder präsentiert mit Peter Shaffers "Amadeus" ein zeitgenössisches Mozartbild.

Die Sparte Ballett geht in "Dornröschen" zauberhaften Märchenmotiven nach und taucht in "How about Jazz?" in den vielfältigen Kosmos dieser Musikrichtung ein.

Junges Theaterpublikum darf sich auf den "Zauberer von Oz", "Die Sprache des Wassers" u .v. m. freuen.

SN-Card-Vorteile:

Unter Vorlage Ihrer SN-Card erhalten Sie 20 Prozent Rabatt auf die folgenden vier Vorstellungen im Abo:

Die Fledermaus (Operette) am 14.09.2023, 19.30 Uhr

(Operette) am 14.09.2023, 19.30 Uhr Lili, the Danish girl (Ballett) am 20.10.2023, 19.30 Uhr

(Ballett) am 20.10.2023, 19.30 Uhr Der Barbier von Sevilla (Oper) am 10.11.2023, 19.30 Uhr

(Oper) am 10.11.2023, 19.30 Uhr Blasmusikpop (Schauspiel) am 06.12.2023, 19.30 Uhr



PREISE:

Kat. 1: 214 Euro

Kat. 2: 196 Euro

Kat. 3: 177 Euro

Kat. 4: 155 Euro

Kat. 5: 121 Euro

Kat. 6 : 88 Euro

Kontakt und Abo-Bestellung:

Salzburger Landestheater

Tel.: +43 662 / 87 15 12 222

service@salzburger-landestheater.at

www.salzburger-landestheater.at