"Union Place" im Schauspielhaus Salzburg

Die preisgekrönte rumänische Dramatikerin Elise Wilk entwirft mit poetischem Realismus ein mehrsprachiges Panorama unterschiedlicher Lebensentwürfe durch den Kontinent. Der junge rumänische Regisseur Alexandru Weinberger-Bara bringt die europäische Koproduktion mit einem Ensemble aus Rumänien, Luxemburg und Österreich auf die Bühne.

Zum Inhalt:

In Wien begegnet Sophie Darius am Flughafen, aus dem Flirt wird eine Affäre. Doch bald zeigt sich, dass Sophie ein Geheimnis hütet, das durch den Angriff Russlands auf die Ukraine bedroht wird.

In Luxemburg warten der wohlhabende Deutsche Walter und seine Frau Daniela, eine rumänisch-stämmige Sängerin, auf Danielas Sohn, der seine Mutter jahrelang nicht gesehen hat.

In Rumänien treffen sich Mariana und Rudolf nach Jahrzehnten wieder. Als Jugendliche waren sie ein Paar, doch als er beschloss, vor der Revolution in den Westen zu fliehen, blieb sie vor Ort.

