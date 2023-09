The Big Band Symphony

Bei dem Wort "Symphonie" denkt man sofort an eine klassische Orchesterbesetzung und es fallen einem die Namen großer Meister der Klassik und Romantik ein: Beethoven, Mahler, Bruckner, Brahms, Tschaikowsky. Dass sich dahinter aber auch etwas ganz Anderes verstecken kann, beweist Wynton Marsalis" "Swing Symphony".

Neben dem Bruckner Orchester Linz swingt die Lungau Big Band an diesen Abend.

Inspirieren ließ sich die Trompetenlegende Wynton Marsalis bei seiner Komposition von den Klängen von George Gershwin, Aaron Copland, Leonard Bernstein und Duke Ellington. Entstanden ist eine Musik, welche zugleich belebend und elegisch, bombastisch und introspektiv ist: Eine Symphonie mit sechs Sätzen - und jeder einzelne erklingt in einem anderen Jazzstil.

Auf der Bühne eine musikalische Kombination, die ebenso außergewöhnlich wie selten zu hören ist: großes Symphonieorchester und Big Band als gemeinsamer Klangkörper. Unter der Leitung des britischen Dirigenten Wayne Marshall musizieren, improvisieren und swingen das Bruckner Orchester Linz und die Lungau Big Band, die in diesem Jahr ihren 40er feiert und an diesem Abend im Großen Festspielhaus besonders zelebriert.

Eröffnet wird das Konzert mit Jazzklängen von Duke Ellington, Hoagy Carmichael und Ray Noble - und der charismatischen Stimme der Sängerin Chanda Rule.

am 06.10. um 19.00 Uhr im Großen Festspielhaus.

