Krimmler Theaterwanderung: "Flucht über die Berge"

FLUCHT ÜBER DIE BERGE - 8. Krimmler Theaterwanderung 2023. In memoriam Marko Feingold.

Seit 2016 spüren die professionellen Schauspieler:innen des "teatro caprile mit einer Theaterwanderung in Kooperation mit "Alpine Peace Crossing" im bezaubernden Krimmler Achental dem Marsch von 8000 jüdischen Flüchtlingen über den Krimmler Tauern im Jahre 1947 nach. Die Zuschauer:innen wandern gemeinsam mit den Akteuren entlang des alten Wasserfallweges zum Krimmler Tauernhaus (Einkehrmöglichkeit) und weiter zur Windbachalm (gesamt: 600 Höhenmeter).

An Originalschauplätzen wird in packenden und heiteren Szenen ein Stück weitgehend in Vergessenheit geratener Lokal- und Weltgeschichte wieder zum Leben erweckt. Teilstrecken werden mit Kleinbussen zurückgelegt. Von Szene zu Szene verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart, Spiel und Wirklichkeit zusehends, ein zutiefst berührendes und nachdenklich stimmendes Erlebnis!

Termine 2023:

Freitag, 23. Juni

Samstag, 24. Juni

Sonntag, 25. Juni

Freitag, 30. Juni

Samstag, 1. Juli

Treffpunkt: 8.30 Uhr Tourismusbüro Krimml

Start: Pünktlich um 8.45 Uhr Musikpavillon Krimml (vis à vis)

Hinweis: Die Theaterwanderung findet bei jedem Wetter statt!

SN-Card-Vorteil:

20% Rabatt auf zwei Tickets pro SN-Card (36 Euro statt 45 Euro pro Person).

Anmeldungen:

Tourismusverband Krimml

Tel.: +43 6564 / 7239 0

E-Mail: info@krimml.at