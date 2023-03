Theater, Kabarett und mehr im kleinen theater

Das kleine theater mit Komödie und Kabarett. SN-Card-Inhaber:innen genießen auf ausgewählte Vorstellungen 20% Rabatt.

"Oh Gott, warum gerade ich" ist eine Komödie über jemand, der plötzlich einen Heiligenschein am Kopf hat. In "Die komische Tragödie" zeigt Caroline Richards ihr großes Können. "Kunst" setzt ein komödiantisches Feuerwerk in Gang. "Streulicht" ist eine spannende Reise in die Vergangenheit.

Kabarettistische Highlights servieren Edi Jäger ("Es ist nur eine Phase, Hase"), Michael Großschädl ("Der große Blonde mit dem braunen Affen"), Hosea Ratschiller ("Ein neuer Mensch"), Stefan Leonhardsberger ("Jaa!") und der Comedy Roast Battle ("Cordoba - Die Revanche"). "Asperitas" bringt eine musikalische Mischung aus Folk, Jazz, Groove, Spoulk und Bossa Nova.

<thead> Stück Termin "Es ist nur eine Phase, Hase" 1., 29. April "Comedy Roast Battle" 13. April "Oh Gott, warum gerade ich" 14., 15. April "Die komische Tragödie" 19. April, 5. Mai "Michael Großschädl" 20. April "Hosea Ratschiller" 21. April "Kunst" 22. April, 6. Mai "Streulicht" 27. April, 9. Mai "Stefan Leonhardsberger" 28. April "Asperitas" 30. April

Beginn jeweils um 19.30 Uhr

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt - gültig für die Vorstellungen von "Oh Gott, warum gerade ich" am 14. und 15. April, für "Hosea Ratschiller" am 21. April und für "Streulicht" am 27. April.



Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

