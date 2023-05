Theater, Kabarett und mehr

Das kleine theater mit Komödie und Kabarett. SN-Card-Inhaber:innen genießen auf ausgewählte Vorstellungen 20% Rabatt.

Vier Theaterstücke stehen am Programm: In "Alle guten Dinge sind Drei" genießen Stefanie und Sascha die Freiheiten einer offenen Beziehung. Da wird Stephanie schwanger. Die Komödie "Kunst" setzt ein komödiantisches Feuerwerk in Gang. "Streulicht" ist eine spannende Reise in die Vergangenheit, "Die schwarze Witwe" ein Stück voll schwarzem Humor. Kabarettistische Highlights servieren Christoph Fritz mit "Zärtlichkeit", Fritz Messner, Peter Blaikner und Manfred Baumann mit "Plauschangriff" (Foto rechts), Edi Jäger ("Es ist nur eine Phase, Hase"), Uli Boettcher ("Auszeit") sowie Markus Koschuh ("Wohnmacht"). "El cuadro" bringt Flamencoklänge, Gardi Hutter als "Die tapfere Hanna" (Foto links) bestes Clowntheater.

Programvorschau (Beginn jeweils um 19.30 Uhr):



Stück Datum "Alle guten Dinge sind Drei" 20., 21., 31. Mai, 1. Juni "Kunst" 6., 26. Mai "Streulicht" 9. Mai "Christoph Fritz" 10. Mai "Plauschangriff" 11., 12. Mai "Es ist nur eine Phase, Hase" 13. Mai "El cuadro" 14. Mai "Die schwarze Witwe" 19. Mai "Uli Boettcher" 24. Mai "Die tapfere Hanna" 27. Mai "Markus Koschuh" 2. Juni

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt - gültig für die Vorstellungen von für "Plauschangriff" am 12. Mai, für "El cuadro" am 14. Mai, für "Die schwarze Witwe" am 19. Mai, und für "Die tapfere Hanna" am 27. Mai.

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

Infos und Programm unter: www.kleinestheater.at