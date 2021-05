Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein Abo der Philharmonie Salzburg. Elisabeth Fuchs holt alle Konzerte der Saison bis September nach. SN-Card-Inhaber erhalten 25% auf das 4er Abo.

Waren Sie schon einmal in einem Konzert mit Tischtennistisch? Die Philharmonie Salzburg startet am 19. Mai die Saison mit Ping-Pong Spielern für die österreichische Erstaufführung von Andy Akihos "Concerto Ricochet", am gleichen Abend Beethovens "Schicksalssymphonie" und Haydns Symphonie "Der Bär". Am 24. Juni steht Tobias Wögerer am Pult, mit Chopins 2. Klavierkonzert & Mozarts Es-Dur-Symphonie. Der 30. Juni gehört der Filmmusik des Oskarpreisträgers Ennio Morricone und am 8. September wird Jungstar Cosima Soulez Larivière Mendelssohns Violinkonzert spielen.

Samstag ins Konzert: Elisabeth Fuchs präsentiert am 12. Juni Chaplins Stummfilm-Komödie "The Gold Rush", für 19. Juni garantiert sie mit Jazz- und Weltmusikharfenistin Evelyn Huber einen Abend voller lateinamerikanischem Lebensgefühl! Dass Musik Leben retten kann, erfahren wir am 3. Juli von der Ausschwitzüberlebenden Anita Lasker-Wallfisch und eine symphonische Einstimmung auf den Sommer gibt es am 17. Juli mit Reena Winters und Summertime.

Das Philharmonie 4er Abo - im Abo 25% günstiger

Mittwoch, 19.05.2021 um 19:30 Uhr Ping-Pong Concerto & Beethoven

Donnerstag, 24.06.2021 um 19:30 Uhr Chopin, Ravel & Mozart

Mittwoch, 30.06.2021 um 19:30 Ennio Morricone Musiknacht

Mittwoch, 08.09.2021 um 19:30 Uhr Schumann & Mendelssohn

Samstag ins Konzert 4er Abo - im Abo 25% günstiger

Samstag, 12.06.2021 um 20:00 Uhr Charly Chaplin - Goldrush

Samstag, 19.06.2021 um 20:00 Uhr For a better world

Samstag, 03.07.2021 um 20:00 Uhr Musik als Lebensretterin

Samstag, 17.07.2021 um 20:00 UhrSummertime (by Ella Fitzgerald)

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten das 4er Abo um 25% günstiger.

Zusätzlich zum 25% Abovorteil für alle SN-Card-Inhaber bis 19. Mai 2021 nochmals -20% limitiert auf 20x2 Abo-Karten mit dem Rabattcode: SNABO2021

Weitere Infos & Tickets:

www.philharmoniesalzburg.at

E-Mail: tickets@philharmoniesalzburg.at

Tel.: +43 650 / 517 20 30 (9.00 bis 12.00 Uhr)

