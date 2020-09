Die neueste Ausstellung "Am Puls der Zeit" von Dr. Gunther von Hagens und Dr. Angelina Whalley gastiert vom 21. November 2020 bis 7. März 2021 im Messezentrum Salzburg (Halle 4). Tickets für diese faszinierende Reise unter die Haut sind bereits seit Kurzem erhältlich!

In "KÖRPERWELTEN - Am Puls der Zeit" zeigt die Ausstellungsmacherin Dr. Angelina Whalley den menschlichen Körper in vielen Facetten, veranschaulicht seine Verwundbarkeit und sein Potenzial angesichts der Herausforderungen, denen er sich im 21. Jahrhundert konfrontiert sieht.

"Die Ausstellung soll den Besucher einladen, die dauerhafte Reizüberflutung des modernen Lebens und ihre langfristigen Auswirkungen auf Körper und Geist kritisch zu hinterfragen. Ich möchte den Besucher anregen, sich seiner Verantwortung für seine eigene Gesundheit bewusst zu werden", sagt Whalley. Über Erläuterungen zur Ernährung, Bewegung oder Stärkung des Immunsystems hinaus wird sie in der Ausstellung aufzeigen, wie ein gesundes langes Leben im 21. Jahrhundert gelingen kann. "KÖRPERWELTEN" ist eine Ausstellung, die den Blick auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig verändert.

Mehr Infos zur Ausstellung: www.koerperwelten.at



