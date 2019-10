Mit "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" wird erstmals die gesamte Geschichte des erfolgreichsten Animationsfilms aller Zeiten auf dem Eis präsentiert. Zu sehen ist die spektakuläre Show von 27. bis 29. Dezember 2019 in der TipsArena Linz.

In dieser Produktion wird die komplette Geschichte der beiden königlichen Schwestern Anna und Elsa live erzählt. Ein dunkles Geheimnis der Königstochter Elsa taucht das Land Arendelle in ewiges Eis, doch ihre kleine Schwester Anna stürzt sich in ein waghalsiges Abenteuer, um das Königreich zu befreien. Begleitet wird sie von Kristoff, einem charmanten Naturburschen, seinem lustigen Rentier Sven mit dem schiefen Geweih und dem naiven, etwas tollpatschigen Schneemann Olaf… Ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

Termine:

Freitag, 27. Dezember 2019: 14 & 18 Uhr

Samstag, 28. Dezember 2019: 11 & 15 & 19 Uhr

Sonntag, 29. Dezember 2019: 11 & 15 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 3 Euro Rabatt - gültig für alle Termine und Kartenkategorien (ausgenommen VIP).

Tickets erhältlich bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen, online hier bzw. telefonisch unter 0900 / 949 6096.

Mehr Infos: www.disneyonice.at

Quelle: SN