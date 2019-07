Erleben Sie die 22. Auflage der Veranstaltungsreihe "Musik im Stadl" am 8. und 9. August live auf der Zistelalm am Gaisberg!

Am ersten Abend (Donnerstag, 8. August, 20 Uhr) erlebt man heuer bei Musik im Stadl klassische Musik, dargeboten von Streichern und Bläsern aus dem Ensemble der Wiener Philharmoniker. Ein wunderbares Programm, zusammengestellt von Professor Hans Hindler.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen für die Karten nur 30 Euro statt 33 Euro.

Am zweiten Abend (Freitag, 9. August, 20 Uhr, Zistelalm) bietet die Lungau Big Band mit Sängerin Karin Bachner das Programm "A Tribute to Ella" dar und versetzt in die swingenden Zeit von Ella Fitzgerald zurück.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber bezahlen für die Karten nur 27 Euro statt 30 Euro.

Karten & Infos:

Verein Kultur in Koppl

Tel.: +43 650 / 9805769

E-Mail: office@kulturinkoppl.at

www.kulturinkoppl.at

Hier geht"s zum Programm (PDF-Download)

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN