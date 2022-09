Mit der Österreich-Premiere von Isabelle Schads "FUR" erwartet Sie ein Performance Highlight im Toihaus Theater. Das Gastspiel der Berliner Choreographin "FUR" ist eine Begegnung mit der japanischen Tänzerin Aya Toraiwa und ihren Haaren, die ihr bis zu den Knien reichen.

"FUR" ist Teil einer fortlaufenden Serie, in der Isabelle Schad Rhythmen und Energien zu choreografierten Erfahrungen formt und gemeinsam mit der Performerin ein sehr persönliches Portrait schafft.

Die Performance "FUR" ist auch für Kinder ab 10 Jahren sehenswert!

In "FUR" bedeckt und bekleidet knielanges Haar den Körper der Tänzerin Aya Toraiwa. Wird zu Schutzraum und Prothese und zu einer fellähnlichen äußeren Schicht. Das fragile Material um den Körper enthüllt, was verborgen scheint und fungiert als Übergang zwischen einer inneren und äußeren Welt. Das macht "FUR" zu einer Reise zu verschiedensten Konstellationen des Seins, die das Selbst zu einer individuellen Bühne werden lassen. In "FUR" wird dies begleitet von Aya's spezifischen Körpermerkmalen, ihren Rhythmen, Konturen, Farben, Energien und insbesondere ihrem langen Haar.

Isabelle Schad "FUR"

Freitag, 7. & Samstag, 8. Oktober 2022 - um jeweils 19.30 Uhr.

Mehr Infos: www.toihaus.at

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten die Tickets um nur 14 Euro statt 20 Euro (bei Vorlage der SN-Card).

Online-Ticketing: www.toihaus.kupfticket.at



Über die SN-Card