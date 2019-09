Was ist Essen für Sie? Wie werden wir künftig mit Essen umgehen? Und überhaupt: Was und wie essen wir in Zukunft? Österreichs Spitzenkoch Toni Mörwald ist Gastgeber des Events und lädt vom 10. bis 13. Oktober 2019 nach Kitzbühel ein.

In informativen Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops dreht sich beim Quality Life Forum alles rund ums Essen und speziell um die Zukunft des Essens. Die Mega-Foodtrends, die Innovationen der Ernährungsindustrie, neue Esskultur und Super Food. Wie werden wir künftig mit Essen umgehen? Was und wie essen wir in Zukunft? Diese Fragen beantworten und diskutieren erstklassige Experten wie Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel, Sportwissenschafter Prof. Dr. Ingo Froböse und Unternehmer Heiner Kamps. CEO Robert Lübenoff sowie die Gastgeber Toni Mörwald und Moderator Wolfram Kons laden Experten und Macher, Produzenten und Konsumenten, Esser und Genießer zu einem zukunftsweisenden Wochenende. Besonderes Highlight: Die Jubiläumsgala "10 Jahre Cleven-Stiftung Deutschland" im Hotel Kempinski Das Tirol mit Starsopranistin Anna Maria Kaufmann. SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten das PAKET FORUM + SPECIAL um nur 1365 Euro statt 2100 Euro. Reservierungen bitte per E-Mail an: reservierung@sn.at unter Angabe Ihrer SN-Card-Nummer (solange der Vorrat reicht). Mehr Infos zum Event sowie das ausführliche Programm finden Sie unter: www.qualitylifeforum.com Telefonnummer für Rückfragen: +49 89 74 66 14 49