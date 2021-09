Den beiden Jaguar-Jungtieren beim Spielen zusehen, die Kletterkünste der Weißhandgibbons bewundern oder die einmalige Idylle der Afrikasavanne genießen - all das und vieles mehr erwartet Sie am Freitag, dem 17. September beim Aktionstag im Zoo Salzburg.

Vom exotischen Löwen bis zum heimischen Steinbock: Der Salzburger Zoo begeistert mit seiner artenreichen Tierwelt kleine wie große Besucher. Ein ideales Ausflugsziel im Süden der Stadt Salzburg.

Am Freitag, 17. September, sind alle SN-Abonnenten, die eine SN-Card besitzen, eingeladen, den Salzburger Zoo zum vergünstigten Eintrittspreis zu besuchen.

Verbringen Sie mit Familie oder Freunden spannende Stunden bei Affe, Zebra, Jaguar, Nashorn & Co.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber können all das und noch vielmehr am Freitag, 17. September 2021, zum vergünstigten Eintrittspreis auf ein Ticket für Erwachsene erleben.

Die ersten 300 Besucher, die an der Kassa eine SN-Card vorlegen, bezahlen nur 8 Euro anstatt 12 Euro Eintritt.

Im September ist der Zoo Salzburg von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet, der letzte Einlass ist um 17.00 Uhr.

Aktuelle Informationen, auch zu den geltenden Coronamaßnahmen unter www.salzburg-zoo.at

Derzeit gilt im Zoo Salzburg die 3-G-Regel.

Kontakt:

Zoo Salzburg

Hellbrunner Straße 60

5081 Anif

Tel.: +43 662 / 820176-0

www.salzburg-zoo.at

