Lernen Sie in drei Tagen (15. bis 17. März 2019) beim Hundeforum der Hundeakademie Salzburg alles über Welpen. Melden Sie sich jetzt an zum SN-Card-Vorteilspreis!

Beim Hundeforum der Hundeakademie Salzburg dreht sich in diesem Jahr alles um Welpen - von der Auswahl der geeigneten Zuchtpartner über Geburt und Entwicklung inkl. körperlicher Belastbarkeit bis hin zum Ende der Welpenzeit.

Anzeige

Datum: Freitag, 15. bis Sonntag, 17. März 2019

Uhrzeit:

Freitag: 15.00 bis 17.30 Uhr

Samstag: 9.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag: 9.00 bis 15.00 Uhr

Ort:

Hotel Kaiserhof***

Salzachtal-Bundesstr. 135,

5081 Anif-Niederalm bei Salzburg

Dozenten:

Mag. Dr. Anja Geretschläger (AT)

Univ.-Doz. Dr. Ewald Köppel (AT), Dipl.-Psych

Robert Mehl (DE), Dr. B. Hasan Sontas (AT)

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Tickets für das Hundeforum um nur 229 Euro statt 270 Euro (nur solange der Vorrat reicht).

Anmeldeschluss: 7. März 2019.

Weitere Informationen und Buchungen online hier

Anzeige

Infos & Kontakt

Hundeakademie Salzburg Ges.b.R.

Strubergasse 26

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 43 93 83

Mail: office@hundeakademie-salzburg.at



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN