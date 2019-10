Ein Jahr Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nr. 9. "Niemals" werde man Deniz Yücel nach Deutschland ausliefern, erklärte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Frühjahr 2017, jedenfalls nicht, solange er im Amt sei. Als SN-Card-Inhaber erhalten Sie das Ticket zur Vorlesung von Deniz Yücel um nur 10,- Euro statt um 15,- Euro.

Zu dem Zeitpunkt von Erdogans Aussage befand sich der deutsch-türkische Journalist seit zwei Monaten im Hochsicherheitsgefängnis Silivri Nr. 9 bei Istanbul. 10 Monate später wurde er unter abenteuerlichen Umständen endlich freigelassen. Die Inhaftierung des Türkei-Korrespondenten der Welt führte in Deutschland zu einer riesigen Solidaritätsbewegung und sorgte für die größte Belastung der deutsch-türkischen Beziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg.



Deniz Yücel wurde 1973 als Kind türkischer Einwanderer in Flörsheim

am Main geboren und studierte an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaften. Er arbeitete als Redakteur bei der Wochenzeitung

Jungle World und der tageszeitung (taz). 2015 ging er als Korrespondent

der Welt in die Türkei. Für seine Arbeit wurde Yücel mehrfach ausgezeichnet,

u.a. mit dem Theodor-Wolff-Preis. "Agentterrorist"

ist sein drittes Buch.



Montag, 11. November, 19.00 Uhr im Saal der Salzburger Nachrichten

Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg

www.SN.at/reservierung oder telefonisch unter +43 662 /8373-222 (SN-Kundenservice)

Als SN-Card-Inhaber erhalten Sie das Ticket zur Buchvorstellung von Deniz Yücel inklusive Gespräch mit SN Außenpolitik-Experte Helmut L. Müller um nur 10,- Euro statt um 15,- Euro. Tickets nur an der Abendkasse.



